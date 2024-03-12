Исаенко: «Рано или поздно вернусь в РПЛ»

Защитник «Химок» Олег Исаенко, ранее выступавший за «Краснодар», выразил уверенность в том, что ему удастся вернуться в РПЛ.

«Сперва в «Химках» было непросто. Я знал, что за счёт практики останусь на плаву и рано или поздно вернусь в РПЛ, добьюсь многих высот», — цитирует Исаенко «Чемпионат».

В текущем сезоне 24-летний Исаенко провёл за «Химки» 19 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

После 22 туров Мелбет-Первой лиги «Химки» возглавляют турнирную таблицу, опережая второе махачкалинское «Динамо» на два очка. Свой ближайший матч «красно-чёрные» проведут сегодня, 12 марта, когда встретятся с «Краснодаром» в 1/4 финала Кубка России (Пути регионов). Начало — в 18:00 по московскому времени.