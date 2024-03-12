Григорян назвал причины неудач «Краснодара» в последних матчах

Известный футбольный тренер Александр Григорян поделился мнением о выступлениях «Краснодара» на старте весенней части нынешнего сезона.

Напомним, в первых турах после возобновления РПЛ «быки» сыграли вничью с «Рубином» (1:1) и уступили «Ростову» (1:2).

По мнению Григоряна, на результатах «Краснодара» отразились кадровые проблемы, а также ошибочное решение главного тренера команды Владимира Ивича сыграть от обороны.

«Огромную роль, конечно, сыграло то, что с «Рубином» не было дисквалификационных Черникова, Батчи и Кордобы, а на игру с «Ростовом», безусловно, крайнее серьёзно повиляло отсутствие Сперцяна», — цитирует Григоряна Metaratings.

В 20 турах РПЛ «Краснодар» набрал 39 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице, отстав от лидирующего «Зенита» на одно очко.