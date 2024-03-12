Мостовой: «Я готов возглавить «Спартак»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о возможной работе в стане «красно-белых».

«Я готов возглавить клуб, какие проблемы. Вторым тренером, пятым и так далее. Обещаю, буду также прыгать и скакать на бровке, я в хорошей форме. В футбол я играл, что-то понимаю в нем», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

В настоящий момент пост наставника «народной команды» занимает испанец Гильермо Абаскаль. В последнем матче под его руководством «Спартак» уступил «Факелу» со счетом 0:2. По итогам 20 туров Премьер-лиги «красно-белые» набрали 31 очко и занимают шестое место в таблице.