Широков: «При Ивиче «Краснодар» играет на результат»

Бывший игрок «Краснодара» Роман Широков поделился мнением о выступлениях «быков» под руководством Владимира Ивича.

По мнению эксперта, «Краснодар» играет на результат, отталкиваясь от своих возможностей в конкретном матче.

«Есть возможность диктовать условия свои — делают это. Если нет — откатываются назад и играют на контратаках. Может быть, они не могут играть в тотальный контроль», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

После 20 РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на одно очко. Свой ближайший матч «быки» проведут сегодня, 12 марта, против «Химок» в рамках 1/4 финала Кубка России (Пути регионов).