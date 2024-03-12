Григорян высказался о последних неудачах «Крыльев Советов»

Известный тренер Александр Григорян поделился мнением о неудачном старте самарских «Крыльев Советов» во второй половине сезона Российской премьер-лиги.
«По итогам двух игр не могу сделать выводы. Два матча совсем мало, чтобы делать диагностику команды. Можно ли сказать, что везение, которое было у «Крыльев» осенью, пропало? Это глупости», - передает слова специалиста Metaratings.ru.
Весной «Крылья Советов» потерпели поражения от «Ростова» (0:2) и московского ЦСКА (0:2). После 20 проведенных туров самарская команда набрала 29 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
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