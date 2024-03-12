«Спартаку» будет тяжело подписать Жорже - названа причина

Московскому «Спартаку» будет непросто подписать главного тренера «Браги» Артура Жорже посреди сезона. Об этом рапортуют журналисты A Bola.

Согласно сведениям источника, президент португальского клуба не планирует расставаться со специалистом до завершения текущей игровой кампании.

Ранее в прессе появилась информация, что руководство «Спартака» готово выплатить компенсацию «Браге» за досрочный уход Жорже.

После 20 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 31 очко и занимают шестое место в таблице. В настоящий момент пост главного тренера «народной команды» занимает Гильермо Абаскаль.