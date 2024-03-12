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Таранов: «Краснодару» рано менять Ивича, команде нужно встряхнуться»

12 Марта 2024 • 13:05 Комментировать

Экс-игрок «Краснодара» Иван Таранов поделился мнением о главном тренере команды Владимире Ивиче.

«Краснодару» надо пересмотреть нюансы внутри команды, нужно чуть-чуть встряхнуться после двух неудачных игр, чтобы остаться в гонке за чемпионство. На мой взгляд, рановато менять тренера», - передает слова Таранова «Чемпионат».

Напомним, что в первых двух матчах после зимнего перерыва «Краснодар» сыграл вничью и потерпел поражение. После 20 туров команда опустилась на второе место и отстает от лидирующего «Зенита» на одно очко. Следующий матч в РПЛ «быки» сыграют против московского «Локомотива».

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