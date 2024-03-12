Чавес: «Динамо» сделает всё, чтобы пройти «Зенит»

Легионер московского «Динамо» Луис Чавес в разговоре с журналистами высказался о предстоящей ответной встрече с петербургским «Зенитом» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Для нас каждый матч с «Зенитом» очень важен, и следующая игра тоже. Для нас это серьезный соперник, и мы сделаем все, чтобы пройти их в Кубке», - передает слова мексиканского полузащитника Sport24.

В первом поединке между «Динамо» и «Зенитом» минимальную победу одержали «бело-голубые» со счетом 1:0. Ответный матч состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 13 марта.