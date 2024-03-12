Исаенко — о Черникове: «Саша спокойный, весёлый, общительный парень»

Бывший игрок «Краснодара» Олег Исаенко поделился мнением о полузащитнике «быков» Александре Черникове.

«Саша спокойный, весёлый, общительный парень. О нём ничего плохо не скажу», — приводит слова Исаенко «Чемпионат».

При этом эксперт подчеркнул, что всё же иногда эмоции берут верх над Черниковым, однако в последнее время футболист стал спокойнее.

В текущем сезоне 24-летний Черников провёл за «Краснодар» 24 матча, в которых отметился одним забитым голом.

После 20 туров РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко. Свой ближайший матч южане проведут сегодня, 12 марта, против «Химок» в рамках 1/4 финала Кубка России (Пути регионов). Начало — в 18:00 по московскому времени.