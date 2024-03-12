Дьяков: «Сейчас нет смысла убирать Абаскаля»

Экс-футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков высказал мнение о возможном увольнении испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «красно-белых».
«Беда «Спартака» в нестабильности, это вопрос к тренеру. Сейчас нет смысла убирать Абаскаля. Прошло два матча только. Если были намерения уволить, надо было делать до зимних сборов», - передает слова Дьякова Odds.ru.
В поединке 20-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» на своем поле потерпел поражение от воронежского «Факела» со счетом 0:2. После этой неудачи подопечные Абаскаля с 31 очком находятся на шестой позиции в турнирной таблице.
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