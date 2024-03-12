Исаенко рассказал, в каком европейском чемпионате он хотел бы увидеть Сперцяна

Бывший игрок «Краснодара» Олег Исаенко рассказал, в какую европейскую лигу будет лучше перейти полузащитнику «быков» Эдуарду Сперцяну.

Эксперт выразил надежду на то, что однажды армянский футболист будет выступать в чемпионате Англии.

«Если такое возможно, я бы хотел увидеть его в АПЛ. Всё-таки это лучшая лига мира. Очень интересная и тяжёлая», — цитирует Исаенко «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 23-летний Сперцян провёл за «Краснодар» 22 матча, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 18 миллионов евро.