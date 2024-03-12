Григорян: «Абаскаль - способный тренер, но против Ташуева он просто ребёнок»

Российский специалист Александр Григорян высказался о домашнем поражении московского «Спартака» от воронежского «Факела» в рамках 20-го тура Премьер-лиги. «Красно-белые» уступили на своем поле со счетом 0:2.

«Абаскаль способный тренер. Но против Ташуева он ребёнок, просто пацан! «Спартак» был просто перемолот в этой мясорубке, которая называется умением интенсивно вести единоборства», - цитирует Григоряна Metaratings.ru.

После 20 туров чемпионата России «Спартак» набрал 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице. Что касается «Факела», то воронежский коллектив с 25 баллами находится на 11-й позиции.