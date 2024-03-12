Червиченко - о «Спартаке»: «Если и поменяют Абаскаля, то на португальца»

«Если и поменяют Абаскаля, то на португальца. Мысль неплохая, но посмотрим, насколько она сработает. Надо же всю Европу перебрать сначала. Потом пойдём по Латинской Америке», - приводятся слова Червиченко на страницах «Чемпионата».