Червиченко - о «Спартаке»: «Если и поменяют Абаскаля, то на португальца»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможной смене главного тренера в стане «красно-белых».
«Если и поменяют Абаскаля, то на португальца. Мысль неплохая, но посмотрим, насколько она сработает. Надо же всю Европу перебрать сначала. Потом пойдём по Латинской Америке», - приводятся слова Червиченко на страницах «Чемпионата».
В данный момент пост главного тренера «красно-белых» занимает испанский специалист Гильермо Абаскаль. Под его руководством команда в последнем матче уступила «Факелу» со счетом 0:2. По итогам 20 туров РПЛ «народная команда» занимает шестое место в турнирной таблице.
Бан пользователя