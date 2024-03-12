Семшов рассказал, какой тренер нужен «Спартаку»

«Спартаку» нужен российский специалист. Специалисты есть. Нужен тренер, который наладит дисциплину и при котором будет системность в игре. Сейчас «Спартак» бросает то в жар, то в холод», - рассказал эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».