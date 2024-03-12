Семшов рассказал, какой тренер нужен «Спартаку»

Экс-футболист московского «Динамо» Игорь Семшов поделился мнением относительно того, какой тренер нужен столичному «Спартаку».
«Спартаку» нужен российский специалист. Специалисты есть. Нужен тренер, который наладит дисциплину и при котором будет системность в игре. Сейчас «Спартак» бросает то в жар, то в холод», - рассказал эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
В настоящий момент пост главного тренера «красно-белых» занимает испанец Гильермо Абаскаль. В последнем матче «народная команда» потерпела домашнее поражение от воронежского «Факела» со счетом 0:2. По итогам 20 туров «Спартак» занимает шестое место в таблице РПЛ.
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