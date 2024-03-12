Парфёнов: «Вылет «Урала» из РПЛ в Екатеринбурге не переживёт никто»

«Неудачная серия уже слишком длинная. Не хотелось бы, чтобы «Урал» покинул РПЛ. Там никто этого не переживёт, особенно мой друг Григорий Викторович Иванов. Но, я надеюсь, до этого не дойдёт», - приводятся слова Парфёнова на страницах «РБ Спорта».