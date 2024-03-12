Парфёнов: «Вылет «Урала» из РПЛ в Екатеринбурге не переживёт никто»

Российский специалист Дмитрий Парфёнов высказался о выступлении екатеринбургского «Урала» в нынешнем сезоне Премьер-лиги.
«Неудачная серия уже слишком длинная. Не хотелось бы, чтобы «Урал» покинул РПЛ. Там никто этого не переживёт, особенно мой друг Григорий Викторович Иванов. Но, я надеюсь, до этого не дойдёт», - приводятся слова Парфёнова на страницах «РБ Спорта».
В последнем поединке чемпионата страны «Урал» на домашнем поле разгромно проиграл петербургскому «Зениту» со счетом 1:4. После 20 туров команда набрала 19 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
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