Ловчев выбрал двух известных тренеров для «Спартака»

Бывший игрок московского «Спартака», а сейчас эксперт Евгений Ловчев предложил двух кандидатов на пост главного тренера «народной команды». В настоящий момент «красно-белыми» руководит испанец Гильермо Абаскаль.

«Нужен какой‑то российский тренер, который хорошо понимает (российский футбол). Это две кандидатуры - Черчесов или Карпин. Два тренера, которые могли бы всё потянуть», - поведал эксперт эфире телеканала «Матч ТВ».

В поединке 20-го тура чемпионата России «Спартак» на своем поле принимал «Факел». Команда Абаскаля неожиданно проиграла со счетом 0:2. После этого матча «красно-белые» занимают шестое место в таблице.