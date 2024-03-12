Семшов: «Спартак» решится поменять главного тренера»

Экс-полузащитник национальной сборной России Игорь Семшов дал комментарий касательно возможного увольнения испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского «Спартака».
«Я думаю, что все уже ждут «когда». Этот вопрос уже давно висит. Сейчас будет большая пауза в чемпионате. Думаю, «Спартак» решится поменять главного тренера. Многих кандидатов уже предлагают», - высказался Семшов эфире телеканала «Матч ТВ».
В поединке 20-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» на своем поле сенсационно проиграл воронежскому «Факелу» со счетом 0:2. После этой неудачи «красно-белые» опустились на шестое место в таблице.
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