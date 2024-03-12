Семшов: «Спартак» решится поменять главного тренера»

«Я думаю, что все уже ждут «когда». Этот вопрос уже давно висит. Сейчас будет большая пауза в чемпионате. Думаю, «Спартак» решится поменять главного тренера. Многих кандидатов уже предлагают», - высказался Семшов эфире телеканала «Матч ТВ».