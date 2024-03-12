Медведев назвал клуб, где должен играть Джикия

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о том, может ли защитник московского «Спартака» Георгий Джикия продолжить карьеру в стане «сине-бело-голубых».

«Заинтересует ли Джикия «Зенит», если станет свободным агентом? Джикия должен играть в «Спартаке». Это его команда», - приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что срок действующего трудового договора между Джикией и «красно-белыми» истекает грядущим летом.

В нынешнем сезоне Георгий поучаствовал в семи поединках столичного клуба, не отметившись результативными действиями.