Титов: «Абаскаль не готов к работе в «Спартаке»

«Время показало, что Абаскаль оказался не готов к такой работе. Не справляется. Ну и все эти ситуации. Кого-то он воспитывает, с кем-то ссорится. На пользу «Спартаку» это точно не идет», - рассказал Титов в беседе с журналистом «Спорт-Экспресса».