Титов: «Абаскаль не готов к работе в «Спартаке»

Экс-полузащитник московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о работе главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.
«Время показало, что Абаскаль оказался не готов к такой работе. Не справляется. Ну и все эти ситуации. Кого-то он воспитывает, с кем-то ссорится. На пользу «Спартаку» это точно не идет», - рассказал Титов в беседе с журналистом «Спорт-Экспресса».
В последнем матче «Спартак» на стадионе «Лужники» принимал воронежский «Факел». Встреча завершилась поражением московского клуба со счетом 0:2. После этого поединка столичный коллектив с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице.
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