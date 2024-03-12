Парфёнов: «У «Краснодара» есть всё, чтобы бороться за чемпионство»

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Парфёнов оценил перспективы «Краснодара» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, после 20 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит», опережающий второй «Краснодар» на одно очко.

По мнению Парфёнова, у «быков» есть всё для того, чтобы побороться за чемпионский титул.

«У «Краснодара» есть всё, чтобы бороться за чемпионство. И тот самый опыт через такие матчи и надо получать, держаться», — цитирует Парфёнова «РБ Спорт».

Отметим, что «Краснодар» ещё ни разу в своей истории не выигрывал чемпионский титул. Свой ближайший матч «быки» проведут уже сегодня, 12 марта, когда в матче 1/4 финала Кубка России (Пути регионов) встретятся с «Химками». Начало — в 18:00 по московскому времени.