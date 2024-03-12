В «Зените» дали ответ по трансферу Промеса

Александр Медведев, председатель правления «Зенита», ответил на вопрос о возможном подписании форварда «Спартака» Квинси Промеса.

«Интересен ли Промес «Зениту»? Нет», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Промес не смог вернуться с «красно-белыми» в Москву из Дубая. Нидерландского форварда задержали за скрытие с места ДТП.

Квинси вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги нападающий сыграл 17 матчей, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и шесть результативных передач.

В РФС высказались об истории с Промесом