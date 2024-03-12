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Экс-игрок «Спартака»: «Абаскаля надо менять»

12 Марта 2024 • 09:39 Комментировать

Экс-игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Эдуард Мор поделился мнением о будущем наставника «народной команды» Гильермо Абаскаля.

«Я один из тех, кто поддерживал Абаскаля и считал, что ему надо дать поработать. Считал, что он сможет вывести команду на хороший уровень. Но я смотрю и разочаровываюсь. Надо менять Абаскаля», - рассказал Эдуард в эфире телеканала «Матч ТВ».

В рамках 20-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» встречался с воронежским «Факелом». Матч завершился поражением «красно-белых» со счетом 0:2. После этой встречи подопечные Абаскаля опустились на шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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Спартак Москва Эдуард Мор Гильермо Абаскаль ещё теги
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