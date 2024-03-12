Экс-игрок «Спартака»: «Абаскаля надо менять»

«Я один из тех, кто поддерживал Абаскаля и считал, что ему надо дать поработать. Считал, что он сможет вывести команду на хороший уровень. Но я смотрю и разочаровываюсь. Надо менять Абаскаля», - рассказал Эдуард в эфире телеканала «Матч ТВ».