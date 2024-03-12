Созин: «У «Спартака» плохо всё»

Эксперт Андрей Созин высказался об игре «Спартака» после матча 20-го тура чемпионата России против воронежского «Факела». «Народная команда» на своем поле потерпела поражение со счетом 0:2.
«У «Спартака» плохо всё. Плохая игра, плохо со стадионом, плохо с результатами. Одни умирают на сборах, а другие на них ездят по клубам. Вот и разница между «Факелом» и «Спартаком», - приводит слова Созина «Чемпионат».
После 20 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 31 очко и занимают шестое место в турнирной таблице. Отставание «Спартака» от петербургского «Зенита» составляет девять баллов.
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