Созин: «У «Спартака» плохо всё»

«У «Спартака» плохо всё. Плохая игра, плохо со стадионом, плохо с результатами. Одни умирают на сборах, а другие на них ездят по клубам. Вот и разница между «Факелом» и «Спартаком», - приводит слова Созина «Чемпионат».