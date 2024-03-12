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Титов высказался о провале «Спартака» в матче с «Факелом»

12 Марта 2024 • 09:26 Комментировать

Экс-полузащитник московского «Спартака» Егор Титов в разговоре с журналистами поделился мыслями о домашнем поражении «красно-белых» от воронежского «Факела» (0:2) в матче 20-го тура чемпионата России.

«Это точно был не тот футбол, который должен показывать «Спартак». Воронеж предстал командой. Про «Спартак» так сказать не могу. Не увидел коллектива, который хочет победить», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

После поражения «красно-белые» с 31 очком занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Зенита» на девять баллов.

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