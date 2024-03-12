Чавес назвал лучшего российского футболиста

Мексиканский полузащитник Луис Чавес высказался об одноклубнике по московскому «Динамо» - нападающему Константину Тюкавину.

«Тюкавин - лучший российский футболист прямо сейчас? Конечно, я назову его. Я думаю, одна из целей Тюкавина - стать лучшим бомбардиром, он все-таки нападающий. Хочу помочь ему сделать это», - передает слова футболиста Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 25 поединках «Динамо». На счету Константина десять забитых мячей и восемь результативных передач. После 20 туров Российской премьер-лиги «бело-голубые» набрали 38 баллов и занимают третью позицию в турнирной таблице.