Смородская: «Локомотив» откровенно плох в матчах с аутсайдерами»

Экс-президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о результате матча между «железнодорожниками» и «Сочи» (2:2) в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги.
«Локомотив» откровенно плохо играет в матчах с аутсайдерами. Пока команда будет терять очки там, где их нужно забирать, ни о какой борьбе за медали не может идти и речи», - приводит слова Смородской «РБ Спорт».
По итогам 20 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 32 балла и занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата страны подопечные Михаила Галактионова на своем поле встретятся с «Краснодаром».
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