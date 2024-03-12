В «Ахмате» назвали сроки восстановления Бериши

Гендиректор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров в беседе с журналистами высказался касательно восстановления полузащитника Бернарда Бериши после травмы.

«Надеемся, в эту паузу на сборные он приступит к работе в общей группе», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Бериша не принимал участия в поединках против «Урала» и столичного «Динамо».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги полузащитник принял участие в 16 поединках. На счету 32-летнего футболиста один забитый мяч и три результативные передачи.