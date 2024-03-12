Агент тренера «Браги» отреагировал на слухи об интересе «Спартака»

Футбольный агент Угу Кажуда, который представляет интересы главного тренера португальской «Браги» Артура Жорже, высказался о возможном назначении своего клиента в московский «Спартак».

«Мне не следует об этом говорить в данный момент. Артур сейчас является главным тренером «Браги» и сосредоточен на этом», - передает слова агента телеграм-канал «Спартак Информ».

Напомним, что в последнем поединке «Спартак» на домашнем стадионе принимал воронежский «Факел». «Красно-белые» потерпели поражение со счетом 0:2.

После 20 туров чемпионата России «народная команда» с 31 очком располагается на шестой строчке в турнирной таблице.