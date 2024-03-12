Динияр Билялетдинов: «Краснодар» не готов к чемпионству

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказался о «Краснодаре».

- Они просто не готовы к чемпионству. Опыта нет, поэтому такие результаты пошли, - приводит слова бывшего игрока «Спартака» «РБ Спорт».

Напомним, «Краснодар» ушёл на зимнюю паузу, находясь на первом в турнирной таблице РПЛ. После возобновления сезона «быки» на своём поле в конце матча упустили победу над «Рубином» (1:1), а в следующем туре на выезде потерпели поражение от «Ростова» (1:2). В итоге «Зенит» занял лидерство в таблице.

В следующем туре «быки» в Москве встретятся с «Локомотивом», матч пройдёт 30 марта.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» может уволить своего главного тренера Владимира Ивича, если клуб проиграет «Химкам» в Кубке России.