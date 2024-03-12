Стипиди: «Ивич будет биться до конца, но ему уже не поможешь»

Футбольный функционер Павел Стипиди в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ситуацию «Краснодара», потерявшего лидерство в РПЛ.

- Команда «Краснодар» на сегодняшний день обескровлена, играет 15 футболистами. Кто считает, что у них 20-25 игроков? Против «Рубина» состав у «Краснодара» был обрезанный напрочь. С «Ростовом» пришлось играть без основного футболиста Сперцяна. Такая потеря имеет большое значение, когда у тебя мастеровитых игроков мало. Ивича обвиняют в том, что он всё время сетует на судейство, но я не вижу, чтобы он особо он сетовал.

Сегодня клуб «Краснодар» сам не хочет стать чемпионом. Если бы хотел, то приобрёл бы зимой по крайней мере трёх футболистов действительно сильного уровня. Чтоб обойма была не из 15 человек, а из 18. Посмотрите: играют они с «Рубином». На 10-й минуте ломается Петров – и всё, некому вместо него играть. Волков молодой, и он может носиться по полю много, но мыслей в голове у него не очень много.

Команда становится чемпионом, когда весь клуб этого хочет и работает как часы. Я такого на данный момент не вижу в «Краснодаре». Ивич будет биться до последнего, я знаю его очень близко как тренера и как человека. Но ему нужна помощь. Человеческим ресурсом сейчас ему уже не поможешь, трансферное окно закрылось. Наверно, и внутри клуба обстановка не очень хорошая. Если футболист в таком возрасте красит голову в какой-то непонятный цвет, то меня это наводит на мысль, что, значит, в клубе что-то неправильно.

Сегодня, 12 марта, «Краснодар» сыграет с «Химками» в рамках Кубка России. Начало матча в 18:00.