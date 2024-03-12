Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стипиди: «Ивич будет биться до конца, но ему уже не поможешь» эксклюзив

12 Марта 2024 • 09:30 Комментировать
Химки
...
Краснодар
Через 7 ч. 9 мин.

Футбольный функционер Павел Стипиди в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ситуацию «Краснодара», потерявшего лидерство в РПЛ.

- Команда «Краснодар» на сегодняшний день обескровлена, играет 15 футболистами. Кто считает, что у них 20-25 игроков? Против «Рубина» состав у «Краснодара» был обрезанный напрочь. С «Ростовом» пришлось играть без основного футболиста Сперцяна. Такая потеря имеет большое значение, когда у тебя мастеровитых игроков мало. Ивича обвиняют в том, что он всё время сетует на судейство, но я не вижу, чтобы он особо он сетовал.

Сегодня клуб «Краснодар» сам не хочет стать чемпионом. Если бы хотел, то приобрёл бы зимой по крайней мере трёх футболистов действительно сильного уровня. Чтоб обойма была не из 15 человек, а из 18. Посмотрите: играют они с «Рубином». На 10-й минуте ломается Петров – и всё, некому вместо него играть. Волков молодой, и он может носиться по полю много, но мыслей в голове у него не очень много.

Команда становится чемпионом, когда весь клуб этого хочет и работает как часы. Я такого на данный момент не вижу в «Краснодаре». Ивич будет биться до последнего, я знаю его очень близко как тренера и как человека. Но ему нужна помощь. Человеческим ресурсом сейчас ему уже не поможешь, трансферное окно закрылось. Наверно, и внутри клуба обстановка не очень хорошая. Если футболист в таком возрасте красит голову в какой-то непонятный цвет, то меня это наводит на мысль, что, значит, в клубе что-то неправильно.

Сегодня, 12 марта, «Краснодар» сыграет с «Химками» в рамках Кубка России. Начало матча в 18:00.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Чемпионат России РПЛ Владимир Ивич ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 12 Марта
09:53
Парфёнов: «У «Краснодара» есть всё, чтобы бороться за чемпионство»
09:30
Стипиди: «Ивич будет биться до конца, но ему уже не поможешь»
02:02
Химки - Краснодар: где смотреть прямую трансляцию онлайн
11 Марта
18:03
Прогноз на точный счёт матча Химки — Краснодар Кубка России — 12 марта 2024
16:26
В «Краснодар» лоббируют Писарева на случай отставки Ивича
15:11
«Краснодар» уволит Ивича в случае поражения от «Химок»
15:09
Рискованный прогноз и ставка на матч Химки — Краснодар Кубка России — 12 марта 2024
13:31
Назначен судья на матч «Зенит» - «Динамо»
07 Марта
10:02
Полузащитник «Химок» Берковский — о «Краснодаре»: «Ничего сверхъестественно в них нет»
15 Февраля
20:38
Варатынов заявил, что «Химки» дадут бой «Краснодару»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ХИМКИ КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «Реала» поставил крест на игроке команды - названо имя Гвардиола назвал легендарного игрока, которого хотел бы тренировать Гвардиола лишь третий: назван лучший тренер в истории АПЛ Суперкомпьютер подсчитал расклады в чемпионской гонке АПЛ после матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Промес обратился к «Спартаку» Фоден принял решение по «Манчестер Сити» ​«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Гвардиола ответил на вопрос о недовольстве де Брёйне заменой Уокер назвал лучшего игрока, с которым выступал за одну команду Рой Кин: «Гвардиола поступил правильно, заменив де Брёйне»
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Спортивные новости
Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» «Металлург» в овертайме вырвал победу у «Амура» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин — о раннем вылете «Ак Барса» из плей-офф КХЛ: «Очень много вопросов» Канарейкин высказался о раннем вылете ЦСКА и «Ак Барса» из плей-офф КХЛ «Трактор» выиграл у «Салавата Юлаева» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Марта
10:47 · Россия. Премьер-лига
Агент Виллаша-Боаша предположил, может ли тренер оказаться в «Спартаке»
10:26 · Россия. Премьер-лига
Ловчев выбрал двух известных тренеров для «Спартака»
10:25 · Россия. Премьер-лига
Квеквескири: «Дай бог, чтобы когда-то мы увидели «Факел» с медалями»
10:21 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Спартак» решится поменять главного тренера»
10:15 · Россия. Премьер-лига
Васильев: «Краснодар» сильный, но «Зенит» должен стать чемпионом»
10:08 · Россия. Премьер-лига
Медведев назвал клуб, где должен играть Джикия
09:57 · Россия. Премьер-лига
Титов: «Абаскаль не готов к работе в «Спартаке»
09:53 · Россия. Премьер-лига
Парфёнов: «У «Краснодара» есть всё, чтобы бороться за чемпионство»
09:40 · Россия. Премьер-лига
Погребняк: «Зенит» занял то место, где должен находиться — на троне»
09:39 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака»: «Абаскаля надо менять»
09:34 · Россия. Премьер-лига
Созин: «У «Спартака» плохо всё»
09:27 · Россия. Премьер-лига
Парфёнов — о «Спартаке»: «Из-за отсутствия Промеса нельзя проигрывать «Факелу»
09:26 · Россия. Премьер-лига
Титов высказался о провале «Спартака» в матче с «Факелом»
09:18 · Россия. Премьер-лига
Чавес назвал лучшего российского футболиста
09:12 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» рассказали, за сколько готовы отпустить Мостового в европейский клуб
Все новости
Рекомендуем