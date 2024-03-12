Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым порассуждал об утере «Краснодаром» лидерства в турнирной таблице РПЛ.

- Я считаю, «Краснодар» находился на первом месте в чемпионате прежде всего благодаря хорошей форме Сперцяна. Практически вся острота исходила от него, он забивал, отдавал голевые передачи, зарабатывал стандарты и исполнял их. За этот период он был одним из лучших атакующих игроков у нас в футболе. Дисквалификация Сперцяна на матч с «Ростовом» стала огромной проблемой для «Краснодара».

Сперцян для «Краснодара» важнее Кордобы, потеря которого была не столь значительна. Отсутствие Сперцяна реально повлияло на рисунок игры и моральный климат в команде. Кордоба забивной, он может придержать, продавить и завершить. Но в плане командной игры он приносит меньше пользы. Мне кажется, Кордоба играет типа сам за себя, для своего имиджа, чтобы ему потом было проще найти другую команду. Не видно, чтобы он отрабатывал где-то в обороне.

Дальше «Краснодару» придётся ещё сложнее. Надо выбираться из этой ямы. Ну это ещё не яма, но предпосылки такие есть. Если опять сорвутся, это может очень сильно повлиять и на микроклимат в команде, и на результат, и на всё. А игры красивой и так нет у «Краснодара». Не то что в былые годы, когда там были яркие исполнители, команда старалась радовать своей игрой болельщиков. Другое дело, что не хватало результата в итоговой таблице, – вспомнил Чугунов.

Сегодня, 12 марта, «Краснодар» сыграет с «Химками» в рамках Кубка России. Начало матча в 18:00.