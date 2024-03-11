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Шалимов: Не думаю, что Ивича сейчас уволят

11 Марта 2024 • 22:57 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
30.03 16:00

Тренер Игорь Шалимов считает, что рулевой «Краснодара» Владимир Ивич не будет уволен из клуба в ближайшее время.

«Краснодар» после зимней паузы потерял лидерство в РПЛ, сыграв вничью с «Рубином» (1:1) и уступив «Ростову» (1:2).

- Не знаю, какие у Ивича сейчас отношения с Галицким. Если не будет результата, то появятся все эти истории, которые Сергею Николаевичу некомфортны. Но я не думаю, что сейчас Ивич будет отправлен в отставку, - сказал Шалимов в эфире «Матч премьер».

Ранее была информация, что в случае, если «Краснодар» вылетит из Кубка России, проиграв «Химкам», сербский специалист может покинуть пост главного тренера «Краснодара». Сообщалось, что в его услугах заинтересован московский «Спартак».


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