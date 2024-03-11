Черчесов: «Игра «Локомотива» пока не стабилизировалась»

Станислав Черчесов, бывший главный тренер сборной России прокомментировал не самое удачное начало весенней части РПЛ в исполнении московского «Локомотива». Напомним, что за 19-й и 20-й туры Премьер-лиги «железнодорожники» набрали всего лишь один гол – клуб проиграл «Динамо» (1:2) и сыграл дома вничью с «Сочи» (2:2).

«Ощущение, что у «Локомотива» пока не стабилизировалась игра. На зимних сборах в исполнении команды был хороший футбол, но там играли иные игроки. Во второй части РПЛ кто-то пока не вошел в свою колею. Оптимальный состав только определяется», - рассуждает Черчесов для «Московского комсомольца».

На данный момент у «Локо» пятое место турнирной таблицы и 31 балл. Отставание от первой тройки – семь очков.