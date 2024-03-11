Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черчесов: «Игра «Локомотива» пока не стабилизировалась»

11 Марта 2024 • 22:30 Комментировать
Локомотив Москва
2:2
Сочи

Станислав Черчесов, бывший главный тренер сборной России прокомментировал не самое удачное начало весенней части РПЛ в исполнении московского «Локомотива». Напомним, что за 19-й и 20-й туры Премьер-лиги «железнодорожники» набрали всего лишь один гол – клуб проиграл «Динамо» (1:2) и сыграл дома вничью с «Сочи» (2:2).

«Ощущение, что у «Локомотива» пока не стабилизировалась игра. На зимних сборах в исполнении команды был хороший футбол, но там играли иные игроки. Во второй части РПЛ кто-то пока не вошел в свою колею. Оптимальный состав только определяется», - рассуждает Черчесов для «Московского комсомольца».

На данный момент у «Локо» пятое место турнирной таблицы и 31 балл. Отставание от первой тройки – семь очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Станислав Черчесов

Новости по матчу

Сегодня, 11 Марта
22:30
Черчесов: «Игра «Локомотива» пока не стабилизировалась»
20:39
Кравцов: «Ничья с «Локомотивом» — положительный исход для «Сочи»
18:15
Наумов дал оценку тренерскому штабу «Локомотиву» после матча с «Сочи»
17:42
Кравцов – о Роберте Морено: «Открытый, добрый и отзывчивый мотиватор»
14:21
Макарчук — об удалении Кордовы: «Судья хотел уравнять составы»
10 Марта
20:15
Наумов: «Локомотив» подвело удаление Карпукаса»
19:47
Тикнизян: «Мы все поддержали Карпукаса»
19:25
Карпукас признал свою ошибку в моменте с удалением
19:22
Морено: «Нам удалось показать характер, мы бились до конца»
19:17
Галактионов: «Если отталкиваться от прошлого матча с «Динамо», есть шаг вперёд по качеству игры»
19:15
Юсупов — о травме: «Завтра сделаю МРТ»
19:06
​«Локомотив» проиграл только один из 15 последних матчей РПЛ
18:48
​Продлилась серия «Сочи» без побед в РПЛ
18:36
Момент матча «Локомотив» - «Сочи» вошёл в историю российского футбола
18:33
Два удаления и четыре гола: «Локомотив» потерял очки в матче с последней командой чемпионата
18:22
«Локомотив» и «Сочи» вдесятером будут доигрывать матч 20-го тура РПЛ
16:43
​Губерниев впечатлён резвым стартом матча «Локомотив» - «Сочи»
16:00
«Локомотив» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
15:20
​Дзюба – в запасе «Локомотива» на матч РПЛ против «Сочи»
02:09
Локомотив - Сочи: где смотреть прямую трансляцию онлайн
09 Марта
06:26
Актуальная ставка и прогноз на матч Локомотив — Сочи чемпионата России — 10 марта 2024
08 Марта
21:26
Ставка и прогноз на точный счёт матча Локомотив — Сочи РПЛ — 10 марта 2024
13:35
Канчельскис: «Миранчуку надо брать ноги в руки и бегом в европейскую лигу» 1
13:23
Агент Дркушича: «Ваня думает, что «Сочи» не вылетит из РПЛ»
07 Марта
21:25
Сенников: Дзюба не готов к возобновлению сезона
16:41
Агент Магкеева не стал отвечать на вопрос о будущем игрока в «Локомотиве»
12:52
​Пономарёв: «Локомотив» всё время надеется на Дзюбу, а он уже давно никакой»
12:22
Деменко: «По матчу с «Локомотивом» делаю вывод, что «Динамо» вряд ли добудет чемпионство»
06 Марта
12:46
Ставка и прогноз на матч Локомотив – Сочи чемпионата России – 10 марта 2024
12:00
Галактионов — о сорвавшемся переходе Веры: «Я переговорами не занимаюсь»
09:19
​«Матч ТВ» покажет только три матча ближайшего тура РПЛ
05 Марта
20:49
Агент: «Антону Миранчуку давно пора переходить в европейский чемпионат»
20:23
Воробьёв: «Дзюба умеет настроить команду»
16:32
Смородская: «Пиняев немного закис» 1
15:17
Галактионов рассказал, почему Пиняев начал матч с «Динамо» на скамейке запасных
14:19
Галактионов: «Гилерме полностью готов к работе»
11:29
Галактионов: «Легионер должен быть сильнее русского игрока, иначе какой в нём смысл?»
11:17
Галактионов: «Локомотив» был инертен в первом тайме матча с «Динамо»
04 Марта
23:40
Президент «Оренбурга» — о срыве трансфера Веры: «Условия «Локомотива» были неприемлемы»
20:03
Антону Миранчуку нечего делать в «Нанте» — Динияр Билялетдинов
18:19
Тарасов: «Локомотив» оставил не лучшее впечатление»
17:24
Алексей Попов — о будущем Дзюбы: «Пешеходы никому не нужны»
16:07
Агент Миранчука высказался об интересе «Нанта» к игроку «Локомотива»
15:43
Нигматуллин высказался о возможном переезде Антона Миранчука в Лигу 1
15:08
Галактионов заявил, что «Локомотив» продолжает конкурировать с «Зенитом» и «Краснодаром»
14:39
Газзаев: «При всём уважении к Дзюбе, в современном футболе так не играют»
13:20
Представитель Самошникова: «Илья будет прибавлять с каждой игрой»
11:35
Кафанов: «Рудаков сказал, что хочет перейти в «Сочи»
11:13
Морено: «Не ощущаю давления из-за того, что «Сочи» идёт на последнем месте»
10:59
Наставник «Сочи» Морено: «Изучаю русский язык каждый день по полчаса»
10:22
Агент Баринова: «По Дмитрию поступает множество звонков от турецких клубов»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «Реала» поставил крест на игроке команды - названо имя Гвардиола назвал легендарного игрока, которого хотел бы тренировать Гвардиола лишь третий: назван лучший тренер в истории АПЛ Суперкомпьютер подсчитал расклады в чемпионской гонке АПЛ после матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Абрамович может купить испанский клуб - известно название Фоден принял решение по «Манчестер Сити» Промес обратился к «Спартаку» Гвардиола ответил на вопрос о недовольстве де Брёйне заменой Клопп назвал лучшего тренера мира Уокер назвал лучшего игрока, с которым выступал за одну команду
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Спортивные новости
Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» «Металлург» в овертайме вырвал победу у «Амура» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин — о раннем вылете «Ак Барса» из плей-офф КХЛ: «Очень много вопросов» Канарейкин высказался о раннем вылете ЦСКА и «Ак Барса» из плей-офф КХЛ «Трактор» выиграл у «Салавата Юлаева» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
11 Марта
23:14 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Практически ни один игрок «Спартака» не прибавил»
22:57 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: Не думаю, что Ивича сейчас уволят
22:30 · Россия. Премьер-лига
Черчесов: «Игра «Локомотива» пока не стабилизировалась»
21:51 · Россия. Премьер-лига
Карпин рассказал, как формировался список сборной России на мартовские матчи
21:47 · Россия. Премьер-лига
Морозов прокомментировал дебютный вызов в сборную России
21:40 · Россия. Премьер-лига
20-й тур установил рекорд сезона РПЛ по голам с угловых
21:29 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» с «Тюменью» не реализовали свои моменты
21:09 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Зенит» и «Краснодар» дали нам шанс»
20:50 · Россия. Премьер-лига
В сборную Армении вызваны четыре игрока из РПЛ официально
20:47 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов: Не верю, что Ивич перейдёт в «Спартак»
20:45 · Россия. Премьер-лига
Синицын считает, что «Краснодару» второе место может пойти на пользу
20:39 · Россия. Премьер-лига
Кравцов: «Ничья с «Локомотивом» — положительный исход для «Сочи»
20:31 · Кубок России
Деменко: «Не удивлюсь, если «Спартак» снимет Абаскаля»
20:15 · Россия. Премьер-лига
​Калинин назвал две самые неприятные команды РПЛ
20:14 · Россия. Премьер-лига
Агент Малкома: «Он очень любит Санкт-Петербург»
Все новости
Рекомендуем