Карпин рассказал, как формировался список сборной России на мартовские матчи

Валерий Карпин, рулевой сборной России по футболу прокомментировал окончательную заявку главной команды страны на матчи марта. В них россиянам предстоит сыграть с командами Сербии и Парагвая.

«Список из вызванных на учебно-тренировочный сбор футболистов был составлен на основе двух прошедших туров РПЛ. Если в нем и будут изменения – то только минимальные», - говорит Карпин пресс-службе РФС.

Отметим, что помимо игроков РПЛ в списке оказались «легионеры» сборной России, а именно Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта») и другие играющие за рубежом футболисты.

Сборная России опубликовала состав на мартовский сбор — все легионеры в деле