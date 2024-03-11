20-й тур установил рекорд сезона РПЛ по голам с угловых

20-й по счёту тур Российской премьер-лиги, который прошёл в минувшие длинные выходные, стал рекордным по одному аспекту. Так, в нём было забито сразу пять голов с угловых, чего ранее не случалось в текущем сезоне РПЛ. Таким фактом делится телеграм-канал «Цифроскоп». Но что самое нтересное, так это то, что все пять голов были реализованы игроками гостевых команд.

Напомним, что только в одном единственном матче между самарскими «Крыльями Советов» и ЦСКА с углового удара дважды голы оформил центральный защитник «армейцев» Виллиан Роша.

Следующий тур Премьер-лиги пройдёт через три недели – в конце марта.