Личка: «Зенит» и «Краснодар» дали нам шанс»

Марцел Личка, главный тренер московского «Динамо» высказался о турнирном положении своего клуба. Перед 21 туром РПЛ динамовцы занимают чистое третье место с 38 очками, а отставание от первого места – всего лишь два балла.

«Положение не давит на нас так, как на «Зенит» и «Краснодар». «Зенит» был чемпионом пять лет, «Краснодар» лидировал. Эти команды дали нам шанс вернуться в гонку за золото, они потеряли очки, мы этим воспользовались. Конкуренты испытывают больше давления, чем мы», - говорит Личка «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что «Динамо» победило в первых двух матчах весны, в то время как «Зенит» и «Краснодар» не смогли оформить стопроцентный результат. Благодаря этому «бело-голубые» почти вплотную приблизились к лидерам.