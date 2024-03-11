Агент Сафонов: Не верю, что Ивич перейдёт в «Спартак»

По мнению агента Алексея Сафонова, главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич не перейдёт на работу в «Спартак».

Ранее в СМИ сообщалось, что Ивич рассматривается руководством «Спартака» как замена Гильермо Абаскалю, который может быть отправлен в отставку.

- Конечно, в футболе все возможно, но я не верю, что Ивич пойдет в «Спартак». Сейчас «Краснодар» борется за чемпионство, какой смысл бросать клуб? Это будет предательством, - приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Ивич возглавил «Краснодар» в январе прошлого года. В нынешнем сезоне «быки» под руководством сербского специалиста долгое время лидировали в турнирной таблице РПЛ, однако после зимней паузы уступили первую строчку «Зениту». До назначения в «Краснодар» Ивич работал в Израиле, Англии и Греции.