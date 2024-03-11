Синицын считает, что «Краснодару» второе место может пойти на пользу

В минувшие выходные «Краснодар» потерял своё лидерство в Российской премьер-лиге. Южан с вершины таблицы сбросил «Зенит», а всё потому, что «быки» свой матч с «Ростовом» в рамках 20 тура Премьер-лиги проиграли.

Андрей Синицын, бывший вратарь «Краснодара» полагает, что поражение пойдёт «быкам» только на пользу.

«Возможно, сейчас, когда опустились на вторую строчку, «Краснодар» раскрепостится и покажет более качественный футбол. Важно, чтобы турнирное положение не давило на команду. Нужно выигрывать каждый отдельный матч, получать удовольствие от игры. Тогда всё будет хорошо», - говорит Синицын «Чемпионату».

Отметим, что в 21 туре через три недели «Краснодар» ожидает очень непростой соперник в лице «Локомотива». Игра пройдёт в столичном Черкизове, что ещё сильнее усложнит задачу команды Владимира Ивича, если серб к тому времени продолжит тренировать «быков».