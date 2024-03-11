Кравцов: «Ничья с «Локомотивом» — положительный исход для «Сочи»

Хавбек «Сочи» Кирилл Кравцов прокомментировал результат матча 20-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:2).

«Судя по концовке, ничья — положительный исход для нас. У «Локомотива» было очень много возможностей забить», — заявил Кравцов «РБ Спорту».

Футболист признался, что удаление Кордовы стало очень обидным, ведь команда начала поджимать «Локомотив», а после красной карточки «Сочи» потерял уверенность.

«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке всего 13 набранных очков после 20 сыгранных туров.

Следующим соперником южан в РПЛ станет ЦСКА. Игра пройдет в конце марта.