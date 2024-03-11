​Калинин назвал две самые неприятные команды РПЛ

Защитник воронежского «Факела» Игорь Калинин назвал две команды Российской премьер-лиги, против которых сложнее играть из-за их игрового стиля.

«Для меня самые неприятные команды: «Рубин» и «Пари НН». Они играют плотно в обороне, поэтому с ними тяжело играть», - цитирует Калинина Sport24.

После двадцати сыгранных туров «Факел» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата России. В последнем матче воронежская команда обыграла «Спартак» на поле «Лужников» со счётом 2:0.

Следующий матч «Факел» проведёт через три недели – против «Оренбурга» дома.