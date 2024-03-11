Агент Малкома: «Он очень любит Санкт-Петербург»

Агент Малкома Фелипе Луис Фернандо Гарсия подтвердил истинность слов тренера питерского «Зенита» Виллиама де Оливейры о том, что его клиент очень любит Санкт-Петербург. Напомним, что Малком выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 годы. Тем не менее, от слов по поводу возможного камбэка Малкома в клуб Гарсия ничего не сказал.

«Малком очень любит Санкт-Петербург. Однако, не знаю, возможно ли его возвращение в «Зенит», - говорит Гарсия порталу Sport24.

На данный момент Малком выступает в чемпионате Саудовской Аравии, его клуб – «Аль-Хиляль», абсолютный лидер национального первенства. В этом сезоне у бразильца 13 голов во всех турнирах.

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