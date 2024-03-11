​«Зенит» или «Спартак»: Калинин рассказал, против кого играть легче

Защитник «Факела» Игорь Калинин ответил на вопрос, легче ли играть против команд из верхней части турнирной таблицы Российской премьер-лиги.

«Нет (смеётся). С «Зенитом» вообще не легко играть. Легче играется со «Спартаком» и «Динамо», которые тоже позволяют играть», - цитирует Калинина Sport24.

Напомним, что в воскресенье «Факелу» удалось обыграть «Спартак» на выезде со счётом 2:0. Воронежская команда на текущий момент располагается на одиннадцатой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

Следующий матч чемпионата России «Факел» проведёт в конце марта – против «Оренбурга» на своём поле.