Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал разговоры о возможном увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

«Конечно, разговоры об увольнении Абаскаля полностью обоснованы. Что он сделал для «Спартака»? Нужен российский тренер. Я бы рекомендовал Черчесова всё-таки. Станислав - жёсткий тренер. Сопли распускать с футболистами нельзя, потому что они идиоты. Я в том числе таким же был. Их нужно жёстко держать в жестком контроле. А так если надеяться на их профессионализм и профессиональное отношение к делу, то ничего не получится. Они же все богатые, им плевать уже на все. Так что дубиной нужно воспитывать их. А Черчесов это может.

Кандидатура Осинькина? Не-не-не. Ни в коем случае. Назначение Осинькина станет цирком, над которым все будут только смеяться. Осинькин как тренер... я не знаю, что он там делает со своим ребятами, но они в обороне очень слабые. Я не вижу у них ничего интересного. Так что назначение Осинькина будет слишком рискованным. Нельзя «Спартаку» такого тренера даже близко подпускать», - сказал Пономарёв.