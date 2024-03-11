Игорь Осинькин не станет тем, кто заменит Гильермо Абаскаля на должности главного тренера «Спартака». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», московский клуб не рассматривает кандидатуру нынешнего рулевого «Крыльев Советов».

Напомним, что по итогам двадцатого тура «Спартак» опустился на шестую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Абаскаля в воскресенье весьма неожиданно проиграла «Факелу» на поле «Лужников» - 0:2.

Ближайший матч «Спартак» проведёт уже в четверг, 14 марта, - против «Оренбурга» в Кубке России. Игра пройдёт на «Лукойл Арене», где состояние газона улучшилось.

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