Тикнизян заявил, что у него не было переговоров с «Зенитом» зимой

Минувшей зимой защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна сватали в питерский «Зенит». В какие-то моменты казалось, что трансфер одного из самых талантливых игроков Премьер-лиги на данный момент неизбежен. Тем не менее, спустя пару месяцев после всех этих разговоров сам Тикнизян опроверг новости о том, что у него были переговоры с чемпионом России.

«Вы откуда это знаете? Вы верите тому, что пишут СМИ? Вот и не надо верить. Переговоров не было», - говорит Тикнизян «РБ Спорту», добавив, что его цель остаётся неизменной – уехать в европейский клуб.

Тикнизян является игроком «Локо» уже два с половиной года – с августа 2021 года. В этом сезоне он оформил восемь голов и шесть ассистов в 25 матчах за клуб во всех турнирах.