В обозримом будущем в «Спартаке» может смениться главный тренер. Давление на Гильермо Абаскаля резко усилилось после воскресного поражения команды от «Факела» в «Лужниках» - 0:2. Проиграв, «красно-белые» по итогам тура откатились на шестую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.

В числе тренеров, с которыми связывают «Спартак», находится Станислав Черчесов. Впрочем, спортивный директор «красно-белых» Томаш Амарал выступает против приглашения Черчесова на позицию тренера. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Стоит сказать, что в своё время – в 2007-2008 годах – Черчесов уже тренировал «Спартак».