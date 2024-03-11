​Абаскаль провалился в «Спартаке» - Бушманов

Экс-игрок «Спартака» Евгений Бушманов оценил работу Гильермо Абаскаля на должности главного тренера в московском клубе.

«Было давно понятно, что Абаскаль не справляется с работой в «Спартаке». Вполне допускаю, что его могут уволить. Он не показал какого-то результата, который играл бы в пользе него. Он провалился», - цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Напомним, что в двадцатом туре Российской премьер-лиги «Спартак» проиграл «Факелу» со счётом 0:2. Как следствие, давление на Гильермо Абаскаля серьёзно выросло.

За десять туров до завершения сезона «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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