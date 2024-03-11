​Черчесов объяснил, почему «Зенит» «кувыркался» в первой части сезона

Экс-рулевой сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу проблем, с которыми сталкивался «Зенит» в первой части сезона.

По словам Черчесова, пять подряд чемпионств способствуют снижению определённого тонуса. Это, по мнению специалиста, повлекло за собой поздний приезд в расположение «Зенита» Вендела и другие моменты. Кроме того, Черчесов указал на уход из команды Малкома и Далера Кузяева.

«Команда перестраивалась на ходу, и найти правильные решения тренерскому штабу иногда было непросто. Поэтому в осенней части они, как мы говорим в футболе, кувыркались. Но все равно шли в лидерах. А теперь заняли первое место. Посмотрим, что будет дальше», - цитирует Черчесова «МК Спорт».

«Зенит» вырвался на вершину турнирной таблицы Премьер-лиги по итогам двадцатого тура. Команда Сергея Семака разгромила «Урал» (4:1), в то время как «Краснодар» потерпел поражение от «Ростова» (1:2).