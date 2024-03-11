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В «Зените» рассказали, что Малком скучает по питерскому клубу

11 Марта 2024 • 18:10 Комментировать

Летом питерский «Зенит» понёс огромную потерю в основном составе. Клуб покинул один из сильнейших легионеров последних лет в РПЛ, форвард Малком Филипе. Бразилец выступал за клуб с берегов Невы с 2019 по 2023 год.

Виллиам де Оливейра, бывший бразильский футболист, а ныне ассистент Сергея Семака рассказал, что Малком скучает по зенитовцам.

«Он доволен в Саудовской Аравии, но сильно скучает по нашим ребятам, по городу и нашей команде. Посмотрим, может, вернется, мы этого вообще не исключаем. Не будем ничего плохого ему желать, но если там что-то не будет получаться, здесь двери всегда открыты», - делится де Оливейра для «РИА Новости».

На данный момент экс-звезда РПЛ выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Хиляль», его клуб рвётся к уверенному чемпионству.

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Зенит Малком Филипе Виллиам де Оливейра ещё теги
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