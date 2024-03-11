​Черчесов: «Желаю «Краснодару» быстрее привести себя в порядок»

Известный тренер Станислав Черчесов высказался о «Краснодаре». В двух весенних турах команда Владимира Ивича смогла набрать только одно очко. Как следствие, «быки» потеряли первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, пропустив на вершину «Зенит».

По словам Черчесова, лидировать в чемпионате непросто, поскольку на матчи против лидера все команды настраиваются по-особенному. В то же время Черчесов пожелал «быкам» поскорее прийти в форму.

«Желаю краснодарцам быстрее привести себя в порядок, чтобы не растерять преимущество, которое у них было осенью. О чемпионстве ещё говорить рано, пока надо быстро набирать форму, чтобы быть конкурентоспособными», - цитирует Черчесова «МК Спорт».

Ближайший матч «Краснодар» проведёт во вторник, 12 марта, - против «Химок» в Кубке России.